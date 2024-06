“Gli Europlay 2024, L’altra Nazionale” con Lundini e Russo

TORINO - E se per battere la squadra avversaria bastasse il sesamo, come consiglia Lundini? Ospiti della terza puntata de “Gli Europlay 2024, L’’altra Nazionale” da lunedì 24 giugno in diretta alle 20.40 su RaiPlay, il conduttore e comico Valerio Lundini e l’attore Federico Russo. Saranno loro a raccontare insieme a Michela Giraud la partita decisiva con la Croazia, per la qualificazione agli ottavi di finale. «Non essendo un grande amante del calcio spero in una partita con novanta gol, da parte di qualunque squadra, possibilmente l’Italia – anticipa Valerio Lundini - . Consiglio a Spalletti e ai calciatori Azzurri il sesamo, alimento di cui ho letto grandi cose. Sconsiglio loro invece di ascoltare i cori delle tifoserie avversarie poiché sarebbero poco corroboranti e in più poco comprensibili; in Europa a differenza che nelle Americhe, parliamo tutti lingue diverse ed è forse questo che ci rende poco uniti. Inoltre – conclude Lundini- consiglio loro di scommettere – qualora fosse legale farlo – sulla vittoria degli Azzurri, sarebbe uno sprone in più per la vittoria effettiva».