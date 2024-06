Baggio rapinato nella sua villa: ecco cosa hanno rubato i ladri

Una vera e propria disavventura per Roberto Baggio. Il 'Divin Codino', durante la partita di giovedì sera tra Spagna e Italia, valevole per la seconda giornata del girone B di Euro 2024, è stato aggredito e rapinato nella sua villa ad Altavilla Vicentina. Sfortunati protagonisti dello spiacevole evento anche i suoi familiari. In queste ore sono venuti fuori ulteriori dettagli dell'accadimento.

Rapina a Roberto Baggio, la refurtiva dei ladri In merito alla vicenda sarebbero stati aperti due fascicoli: uno per rapina aggravata dall'uso di armi e sequestro di persona, in cui coinvolta ci sarebbe l'intera famiglia, l'altro per lesioni personali e relativo al solo Roberto Baggio, colpito con il calcio di una pistola. I malviventi si sarebbero intrufolati in casa armati e col volto coperto, approfittando di un guasto all'allarme dell'abitazione.

Ma cosa hanno portato via come refurtiva? Qui la cosa particolare: nessun cimelio della carriera del fuoriclasse ex (tra le altre) di Juve, Milan ed Inter sarebbe stato sottratto. Immacolate anche le armi, legalmente detenute da Baggio, utilizzate per andare a caccia: i fucili, esposti su una rastrelliera, sarebbe stati rinvenuti al suolo. Alla fine, dunque, i ladri avrebbero portato via soltanto un paio orologio, alcuni gioielli e i contanti che i presenti avevano nelle loro tasche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA