This is football!”: al 98’ il gol di Zaccagni fa esplodere “Gli EuroPlay 2024 - l’altra Nazionale”

TORINO - “This is football!” Al 98’ arriva il gol di Zaccagni che porta gli azzurri agli ottavi, come secondi classificati del gruppo B, dopo la Spagna. Prossimo appuntamento Berlino, sabato 29 giugno alle 18 l’Italia affronterà la Svizzera. Facce deluse, incredule e poi sorridenti e commosse nel salotto de “Gli EuroPlay 2024- l’altra Nazionale”, il talk ironico e leggero condotto dall’ attrice e comica Michela Giraud che piace al pubblico di RaiPlay: il 58% ha meno di 45 anni in particolare con target compreso tra i 15 e 24 anni. «Il primo tempo mi è piaciuto per la durata, perché secondo me 45 minuti è proprio la durata giusta» azzarda il conduttore e comico Valerio Lundini ospite della terza puntata insieme al conduttore radiofonico e dj Federico Russo. In una partita quasi mai pericolosa, con un’Italia poco brillante e salvata all’inizio del secondo tempo da Donnarumma che, con un eccezionale tuffo, para un rigore ma subisce poco dopo il gol dell’1-0, per fortuna ci sta Chef Mariola ai fornelli che prepara per tutti piatti tipici croati. E per stemperare le tensioni si fanno “capatine” in cucina, volano battute, commenti e risate:

«Io non so se è nato prima l’inno italiano o quello croato, ma mi sa che hanno rubato gli accordi dell’inno di Mameli, perché sono praticamente gli stessi» incalza irrefrenabile Lundini che raggiunge il musicista Carlo Amleto alla pianola per improvvisare gli inni delle rispettive squadre e poco dopo abbracciare i tifosi croati sistemati tra il pubblico. Saranno stati gli inni suonati a quattro mani? O la buona stella? Dopo il gol subito l’Italia inizia a giocare con un ritmo più intenso senza però trovare quel pareggio che piazzerebbe gli azzurri agli ottavi. Pareggio che arriva a pochi secondi dalla fischio finale con Zaccagni che indovina l’angolo sinistro su passaggio di Calafiori.