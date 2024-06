Gli Europlay 2024, l’altra Nazionale” e la partita Svizzera-Italia

TORINO - Sono tutti bravi a dare consigli ma quelli che suggeriscono gli ospiti della prossima puntata de “Gli Europlay 2024, l’altra Nazionale” per la partita Svizzera-Italia, sabato 29 alle 17.40 su RaiPlay, sono preziosi e puntuali. Questa volta a sedersi sul divano di Michela Giraud che conduce il talk ironico e leggero capace di raccontare il calcio con uno spirito meno ufficiale e più spontaneo, anche il comico e imitatore Edoardo Ferrario, l’attore Patrizio Rispo e l’ex calciatrice Regina Baresi. Il primo pensiero va ai tifosi che occupano un ruolo chiave nel mondo del calcio: «Per la partita contro la Svizzera voglio essere scaramantico: consiglio ai tifosi di ripetere l’esatta sequenza di gesti e mantenere le stesse identiche posizioni sui divani assunte durante Italia-Croazia, però iniziate a farle un’ora prima della partita, in modo da anticipare i gol e non dover aspettare il 98esimo per vincere. Mi raccomando siamo nelle vostre mani!». E dopo l’appello ai tifosi di Ferrario, Patrizio Rispo si rivolge invece al mister Spalletti: «Ignoriamo la precedente e inaspettata combattività calcistica della Svizzera. Sono certo che scenderà in campo rispettando la sua neutralità e il suo rifiuto costituzionale a combattere». Non poteva mancare un pensiero agli azzurri: «Consiglio loro di giocare da squadra – aggiunge Regina Baresi- rimanere compatti e concentrati, riprendere in mano i principi di gioco con i quali ci siamo affacciati agli Europei, tornando a imporre il nostro gioco senza il timore di rischiare anche un qualcosa in più, soprattutto nella tre quarti avversaria».