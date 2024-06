TORINO - Uefa Euro 2024: l’ottavo di finale Svizzera-Italia, dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su Now, ha totalizzato 1 milione 646 mila spettatori medi complessivi in total audience, per 2,4 milioni di contatti unici e il 9.1% di share TV.