Serie A e Coppa Italia 2024-25: ufficiali tutte le date della stagione

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2024-25 . Il massimo campionato italiano prenderà il via nel week end subito dopo Ferragosto, e precisamente il giorno 18, mentre per il primo turno infrasettimanale bisognerà attendere mercoledì 30 ottobre. Per quanto riguarda, invece, le soste dedicate agli impegni delle nazionali , queste sono in programma le domeniche 8 settembre, 13 ottobre e 17 novembre 2024, più quella del 23 marzo 2025. L'ultima giornata, infine, verrà disputata il 25 maggio , così da permettere a Juventus ed Inter, che parteciperanno alla prima edizione del nuovo Mondiale per club , di avere circa tre settimane di riposo.

Le date della Coppa Italia

Il secondo trofeo nazionale, poi, come ogni anno, inizierà già ad agosto: il turno preliminare è in programma il giorno 4 e i trentaduesimi di finale l'11, seguiti dai sedicesimi, che si disputeranno il 25 settembre. Gli ottavi, nei quali scenderanno in campo le otto squadre teste di serie, tra cui la Juventus Campione in carica della competizione, si giocheranno il 4 e il 18 dicembre, con i quarti il 5 e il 26 febbraio. Per quanto riguarda le semifinali, l'unico turno in cui è prevista la doppia sfida, l'andata si giocherà il 2 aprile e il ritorno il 23. Infine, l'ultimo atto della Coppa Italia all'Olimpico di Roma è fissato per mercoledì 14 maggio.

I criteri

Questi i criteri da seguire per la formazione del calendario Serie A Enilive 2024/2025.

Alternanza assoluta: è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le coppie di società Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino e Empoli-Fiorentina.

Asimmetria: anche nella stagione sportiva 2024/2025 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. L’obiettivo principale raggiunto attraverso il calendario asimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

Derby: calendarizzati in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10). Gare tra squadre partecipanti alle competizioni europee: le Società partecipanti alla Champions League non si incontrano con le Società partecipanti alla Europa League ed alla Europa Conference League nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni Uefa 'back to back'.

Turni infrasettimanali: la giornata 10 sarà l’unico turno infrasettimanale del Campionato 24/25.

No sosta invernale: il Campionato 24/25 dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre Fifa (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.