L'ultima genialata: la Primavera diventa Under 20, ma Yamal non ha insegnato nulla?

Yamal non ha insegnato nulla

Dopo tutto questo, anziché incrementare le seconde squadre si va nella direzione opposta : ma quali prospettive può avere un giocatore che a 20 anni gioca ancora in Primavera? Ma non insegna nulla l'esempio del Barcellona e delle squadre B in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in Germania? non ha insegnato nulla Lamine Yamal, 17 anni da compiere il 13 luglio, debuttante con il Barça nella Liga a 15 anni 9 mesi e 16 giorni; esordiente in Nazionale a 16 anni e 56 giorni, stella dell'Europeo dove a 16 anni e 338 giorni è risultato il più giovane calciatore ad aver disputato una partita del torneo? Per citare Roberto Samaden, capo del settore giovanile dell'Atalanta, degno erede dell'indimenticabile Mino Favini, "In Italia c'è una grande difficoltà nel trovare spazio per i giovani talenti. Anche se abbiamo vinto l’Europeo U19, pochi di quei giocatori hanno ricevurto accoglienza in prima squadra. All’estero, invece, i giovani sono spesso titolari. Calafiori è dovuto andare in Svizzera prima di rientrare e affermarsi in Serie A; la cosa che mi colpisce è che si parla di lui come un giovane. Bene, Calafiori ha 22 anni; i giovani per me sono i 2006 e 2007. All'estero, i 2004 hanno già 50-60 presenze con i titolari. In Italia un 2002 è considerato giovane e questo è un problema culturale tutto italiano. L'Atalanta è un'eccezione in questo panorama, è un'isola felice, ma serve un cambiamento culturale a livello nazionale". Serve così tano che il campionato Primavera da Under 19 diventa Under 20. E l'orchestrina sul Titanic del calcio italiano continua a suonare.