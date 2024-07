Evra condannato a un anno di carcere: l'accusa e la risposta di Patrice

Guai con la giustizia per Evra

Nuovi guai con la giustizia per l'ex bianconero oltre alla pena dovrà risarcire alla moglie 4.000 euro per danni morali e 2.000 euro per spese procedurali. Sandra e Patrice Evra, sposati nel 2007, hanno avuto due figli. Nel luglio 2020, il Daily Mail ha pubblicato le foto dell'ex difensore che baciava la modella danese Margaux Alexandra, mentre era ancora sposato. Quell'anno furono avviate le procedure di divorzio, ma non sono ancora state completate. Per Evra c'è già un precedente con la giustizia dopo la multa di 1.000 euro per un insulto omofobico esclamato in un video trasmesso sui social network nel marzo 2019. Aveva inoltre dovuto risarcire 1.500 euro di danni alle due associazioni di parte civile Mousse e Stop Omofobia, nonché 1.000 euro a ciascuna di spese legali.