Messi, lacrime e trionfo con l’Argentina: ora l’ultimo Mondiale

Sofferta. E quindi ancora più bella. La Copa America numero 16 vinta dall’Argentina, che conferma così il suo status di miglior nazionale del pianeta in questo momento, è la sublimazione di uno stato di grazia nel quale versa tutta l’Albiceleste. Una squadra portata in trionfo dall’interista Lautaro Martinez, il cui gol al 112’, ossia 16 minuti dopo il suo ingresso in campo, è risultato decisivo per scardinare la difesa di una Colombia più che arcigna. Il capitano nerazzurro è uno dei simboli di un’Argentina pronta al cambio generazionale visto il sicuro addio di Angel Di Maria e le incertezze sul futuro immediato di Lionel Messi. Quest’ultimo era stato costretto a lasciare il campo al 66’ per lasciare spazio al fiorentino Nicolas Gonzalez. Il tutto per via di un infortunio avvenuto prima dell’intervallo, quando una forte slogatura alla caviglia destra lo ha iniziato a far zoppicare. Alcune veloci terapie all’intervallo e una serie di intenzioni coraggiose gli hanno permesso di resistere circa venti minuti, per poi desistere. Messi ha provato a imitare il suo punto di riferimento storico Diego Armando Maradona, ma visti anche i suoi precedenti acciacchi non è riuscito a tenere duro fino alla fine. Finito in panchina, dove è scoppiato in un pianto dirompente che ha commosso compagni di squadra e tutti i tifosi presenti allo stadio e al televisore, il rosarino ha ricordato quanto accaduto a Diego nel 1990. Alla vigilia degli ottavi di finale da giocare al Delle Alpi di Torino contro il Brasile, l’allora 10 argentino era stato immortalato con la caviglia sinistra gonfia come un limone.

Nel bel mezzo della tumefazione un buco dovuto all’infiltrazione alla quale si era sottoposto per resistere al dolore e non mancare al grande appuntamento contro i rivali di sempre. Protagonista del grande assolo palla al piede che portò al gol di Caniggia che significò il passaggio del turno, qualcosa di immeritato dopo ben cinque tiri ai pali dei verdeoro, Maradona si coronò nuovamente di gloria dopo aver vinto la sofferenza. Nella notte tra domenica e lunedì Messi ha stretto i denti fino a quando il corpo non si è arreso. La sua nota capacità di resistenza, aiutata anche da una carriera fondamentalmente risparmiata da gravi infortuni alle articolazioni, ha avuto un punto di inflessione in questa stagione nordamericana, dove l’età che avanza e l’inferiore livello degli avversari lo hanno trascinato verso un lungo calvario che in questa Copa lo ha limitato non poco.