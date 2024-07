Europa League e Conference League, Decathlon/Kipsta presenta i palloni ufficiali

Decathlon/Kipsta presenta oggi i palloni ufficiali che verranno utilizzati nelle partite della Uefa Europa League e Conference League, nel corso della stagione 2024/2025. Un pallone scelto da giocatori professionisti per la sua grande qualità. KIPSTA fa squadra con la UEFA e diventa il suo fornitore ufficiale di palloni per l’Europa League e la Conference League. Questa collaborazione inizierà con la stagione 2024/2025 e andrà avanti fino alla fine della stagione 2026/2027. Il pallone KIPSTA, che risponde agli standard più tecnici richiesti per giocare a calcio ai più alti livelli ed è insignito del marchio FIFA Quality Pro, è stato scelto per il comfort di controllo offerto al giocatore, la sua grande precisione nella landing zone e il suo grip straordinario, che facilita l’uso del pallone in tutte le condizioni meteo. La tecnologia di termosaldatura usata nella progettazione garantisce inoltre una migliore durabilità, per una qualità premium dal fischio di inizio a fine partita.

Fabien Brosse, Global Chief Sports e Products Officer in DECATHLON, commenta: “Decathlon è entusiasta di iniziare questa meravigliosa partnership con la UEFA come fornitore ufficiale dei palloni della Europa League e della Conference League. Questa scelta sostiene e conferma il nostro continuo impegno nel creare prodotti di qualità e altamente tecnici, adatti ai più alti livelli di gioco”.

Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, aggiunge: "Non vediamo l'ora di vedere i nuovi palloni Kipsta per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in azione in tutta Europa, mentre prende il via una nuova, entusiasmante stagione delle competizioni UEFA per club maschili. Inoltre, siamo lieti di vedere gli ambiziosi piani messi in atto da Decathlon per promuovere e vendere i palloni attraverso la loro vasta rete di vendita al dettaglio e online".

Una collaborazione che cambia le regole del gioco

Sono in molti a non aver mai giocato con un pallone professionale, ma KIPSTA e UEFA si sono unite per cambiare le regole del gioco. Con la loro collaborazione, stanno dimostrando che un pallone a un prezzo accessibile può essere di grande qualità e rispondere ai più elevati standard professionali. KIPSTA ha raggiunto questa qualità grazie a una fruttuosa collaborazione con una serie di giocatori di diversi livelli, con il risultato di avere il pallone più testato al mondo. Inoltre, sono stati svolti test sui prototipi del pallone con più di 10 squadre professionistiche in Francia.

A ogni modo, la qualità del pallone non è un ostacolo alla sua accessibilità secondo il modello di business KIPSTA, cioè raggiungere più giocatori in tutto il mondo con prodotti eccellenti e sostenibili che rispondono agli standard professionali e siano accessibili a tutti. Il pallone sarà disponibile online e in tutti i negozi DECATHLON in Italia da Settembre. Frédéric Boistard, Federated Sports Director in DECATHLON, aggiunge: “Il calcio è uno sport che incarna completamente il motto «ready to play?» di DECATHLON. Tutti possono giocare a calcio, ovunque: bastano un pallone e un gruppo di persone. KIPSTA punta a offrire l’unico elemento che non può mai mancare in una partita, migliorando così l’esperienza di ogni giocatore sul campo, dai professionisti durante una partita della UEFA ai più giovani nel cortile della scuola”.

INFORMAZIONI SU DECATHLON

Marchio sportivo multispecialista mondiale che risponde ai bisogni di tutti, dai principianti agli atleti esperti, Decathlon è un produttore innovativo di articoli sportivi per ogni livello. Con 101.000 collaboratori e 1.750 negozi in tutto il mondo, Decathlon e le sue squadre sono al lavoro fin dal 1976 per realizzare l’ambizione di emozionare le persone attraverso le meraviglie dello sport, aiutandole a essere più in forma e più felici in un futuro sostenibile. Altre notizie: decathlon-united.media

INFORMAZIONI SU KIPSTA

Marca di tutti gli sport di squadra del gruppo DECATHLON, Kipsta è specializzata nella progettazione dei palloni da calcio dal 2016. Con sede nella Francia settentrionale, la sua missione è migliorare la vita di tutti i giorni dei calciatori in modo sostenibile. Kipsta è parte di un approccio all’eccellenza e fornisce agli sportivi prodotti ad alte performance, ai livelli più elevati e al prezzo più accessibile.

INFORMAZIONI SU UEFA

La UEFA è l’organo direttivo del calcio europeo e un’organizzazione non a fini di lucro che sostiene e garantisce che lo sport più popolare al mondo continui a svilupparsi a tutti i livelli nelle sue 55 associazioni affiliate. Come parte del suo impegno, la UEFA investe il 97% dei suoi ricavi in attività, progetti e iniziative legate al calcio che garantiscono lo sviluppo continuo del calcio professionistico maschile, femminile e giovanile, dalla sua versione tradizione al futsal.