Dazn cala l'asso Manuela Nicolosi con Luca Marelli: arbitri "avvisati"

TORINO - Per la prossima stagione, Dazn cala un altro asso con una ‘novità arbitrale’ che si alternerà a Luca Marelli per analizzare, in diretta e nel post-partita, le principali decisioni arbitrali prese sui campi di Serie A. A rotazione, lo storico opinionista si alternerà quindi con la nuova talent arbitrale Manuela Nicolosi, premiata come miglior arbitro donna in Francia ed in Italia, ha arbitrato più di 100 gare a livello professionistico e a livello internazionale ed è stata la prima italiana ad aver esordito in Ligue 1 e ad aver arbitrato la Supercoppa Europea 2019, Liverpool Chelsea, e la Finale della Coppa del Mondo Femminile.