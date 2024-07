DAZN lancia la stagione 2024/2025: stadio al centro e studio virtuale, le novità

DAZN ha ufficialmente lanciato la stagione 2024/25: tra cronisti, ospiti e nuovi show, ci sono tante novità. A partire dallo studio che, per regalare un'esperienza più 'immersiva', sarà fisicamente allo stadio. In questa nuova avventura, il volto di punta sarà ancora Diletta Leotta che sarà, in occasione dei big match, la conduttrice del nuovo 'Show da Stadio live' dai principali stadi italiani. L'obiettivo della piattaforma di sport in streaming è quello di raccontare il campionato italiano con un'atmosfera da stadio. E con caratteristiche più interattive e innovative, grazie al nuovo Studio Virtuale che combinerà realtà virtuale e aumentata che rivoluzioneranno analisi e dibattiti e che "risponde al desiderio del tifoso di avere sempre un punto di vista rinnovato che sappia arricchire l'analisi delle partite con contributi capaci di amplificare al massimo le emozioni delle tifoserie". Come dichiarato da Shay Segev, Ceo di Dazn Group, alla presentazione a San Siro. DAZN si amplia, con un'offerta diversificata, live e con contenuti di approfondimento per soddisfare tutti gli appassionati di sport. Un racconto sempre più immersivo, anche grazie a rubriche e speciali. Si rinnova poi il nuovo live show della domenica con la conduzione di Giorgia Rossi.