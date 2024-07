Fondazione Polito: ecco la Pizza della Salute

Nel cuore di Santa Maria di Castellabate (Salerno), presso la pizzeria Fermento , è stata presentata un'opera d'arte culinaria che racchiude in sé un messaggio di vita e speranza. La Fondazione Polito ha svelato al mondo la Pizza della Salute, un tributo non solo al piacere del palato, ma anche al valore della prevenzione e della salute .

Il messaggio

Questa pizza speciale, intrecciata con il Passaporto Ematico, porta i nomi di quattro angeli custodi dello sport: Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani. «Loro, che hanno dato tanto, oggi ci guidano verso un cammino di consapevolezza e attenzione alla nostra salute - spiega il presidente della Fondazione, Davide Polito -. Ogni morso di questa pizza è un ricordo e un impegno. È un invito a custodire la vita con la stessa cura con cui si prepara un impasto perfetto. Il sapore è un canto, una melodia che celebra la memoria e la prevenzione, unendo gusto e salute in un abbraccio eterno». La Pizza della Salute è cibo, ma anche un manifesto di amore per la vita, un'opera che trasforma ingredienti semplici in un messaggio potente, che dal forno di Fermento arriva dritto al cuore di chi sceglie di ascoltarlo.