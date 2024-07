Italia U19, ko indolore agli Europei: vince l'Ucraina 3-2

Prima sconfitta, ma indolore, per l 'Italia Under 19 agli Europei di categoria . Gli azzurrini di Corradi , già qualificati alle semifinali grazie alla vittorie contro Norvegia e Irlanda del Nord, perdono nel terzo e ultimo turno del girone A: a vincere con il punteggio di 3-2 è l'Ucraina , che passa al prossimo turno come seconda del gruppo. L'Italia giocherà la semifinale contro una tra Francia, Spagna o Turchia giovedì 25 alle 18.

Italia U19, turnover e sconfitta

Corradi si concede ampio turnover per la partita contro l'Ucraina. La gara si sblocca al 7' minuto di gioco con la rete ucraina di Synchuk. Gli azzurrini prima pareggiano con Ebone al 34' e poi ribaltano il risultato a inizio ripresa al 52'. Dopo due minuti arriva il pari immediato di Krevsun e nel finale, al 75', gli ucraini trovano il definitivo 3-2 con il rigore trasformato da Ponomarenko. In mezzo per gli azzurri il doppio giallo per Christian Corradi. Poco importa, l'Italia va avanti come prima, testa alla semifinale.