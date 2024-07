Calafiori saluta il Bologna, Italiano non lo convoca: c'è l'Arsenal

Iniziano alla spicciolata i raduni delle prime squadre di Serie A. Tra queste c'è il Bologna, che si prepara a partire per il ritiro di Valles-Rio Pusteria e tra i convocati salta agli occhi l'assenza di Riccardo Calafiori. Segnale dell'imminente cessione all'Arsenal. Dopo una trattativa che aveva registrato qualche rallentamento, a causa della percentuale che dovrà essere riconosciuta al Basilea, ex club del difensore, si è finalmente giunti a un accordo. I bolognesi non si sono fatti trovare impreparati e hanno già trovato il sostituto sia per il centrale che per il neo acquisto del Manchester United Zirkzee. Vincenzo Italiano intanto ha già avuto modo di testare le prime idee nell'amichevole della scorsa settimana contro il Sunderland U21. Il Bologna si è imposto con un netto tre a zero, con un Orsolini già protagonista.