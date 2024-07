Chiellini tra Juve e Nazionale: "Ecco cosa mi ha cambiato la carriera"

"Da capitano della Nazionale e della Juventus ho imparato tante cose...". Esordisce così Giorgio Chiellini, ricordando gli anni passati con la fascia al braccio tra Italia e club bianconero. Tanta personalità messa a disposizione dei compagni, in ogni competizione. Un giocatore instancabile, esempio per i tanti giovani che da lui hanno imparato tanto. Ma, prima di insegnare, Giorgio ha affidato ai suoi canali social una lista di lezioni che ha imparato: dalla leadership che diventa servizio della squadra all'importanza della comunicazione passando dalla resilienza e la capacità di adattarsi in ogni contesto per superare gli ostacoli. In chiusura delle sue parole, ha chiesto i suoi fan a condividere con lui le esperienze che più sono state di insegnamento: "Quali lezioni di leadership hai imparato tu? Condividi i tuoi pensieri!".