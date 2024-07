Preliminari di Europa League, pronostico e quote di Panathinaikos-Botev Plovdiv

Primo turno preliminare di Europa League superato, il Botev Plovdiv dopo aver eliminato il Maribor con un complessivo 4-3 si appresta a sfidare il Panathinaikos . La sfida d'andata va in scena all' Olympic Stadium di Atene e vede l'undici greco partire nettamente con i favori del pronostico .

Quote ok per i greci ma...

Ai bulgari il pareggio per 2-2 ottenuto in terra slovena (Il Maribor nel match di ritorno disputato in casa contro il Botev Plovdiv non è riuscito a rimontare il 2-1 subito nei primi 90 minuti) non sembra essere bastato per guadagnare il "rispetto" dei bookmaker, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.28 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 3.15.

Esordio convincente anche in campionato per il Botev Plovdiv, Botev Vratsa sconfitta in trasferta per 3-1. Bulgari a segno? Il Multigol Ospite 1-2 è offerto su Cplay a 1.84 mentre su Goldbet e Better moltiplica la posta per 1.80.