Argentina-Marocco, caos alle Olimpiadi di Parigi: incidenti e gol annullato due ore dopo dal Var italiano Valeri!

Subito tanti gol e risultati a sorpresa per quanto riguarda la prima giornata del calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. La competizione inizia con due giorni d'anticipo rispetto alla data ufficiale dei Giochi con la Cerimonia d'apertura, segnata per venerdì 26 luglio, con un programma bello corposo. Ad aprire il torneo sono state Spagna e Argentina. Ed è proprio la gara della Seleccion a creare subito scalpore per quanto successo nel finale.

Argentina-Marocco, cos'è successo Esordio non semplice per l'Argentina U23 di Javier Mascherano alle Olimpiadi contro un Marocco in crescita nelle proprie selezioni giovanili guidato da capitan Hakimi, dall'estro di El Khannouss del Genk e dai gol di Rahimi. Proprio quest'ultimo mette i brividi alla Seleccion: prima la rete nel recupero della prima frazione e poi il rigore siglato al 51esimo. Il Ct argentino, però, stravolge con i cambi la squadra inserendo forze fresche. Tra questi Giuliano Simeone (figlio del Cholo e fratello di Giovanni attaccante del Napoli) autore del gol che riapre i giochi. Dentro anche Echeverri, classe 2006 del Manchester City, ed è lui a creare l'azione per la rete del clamoroso 2-2. Al 16esimo minuto di recupero il trequartista in prestito al River Plate conclude verso la porta, il portiere devia e il pallone resta giocabile: Otamendi calcia e coglie la traversa, poi è Amione di testa sulla ribattuta e ancora il montante a dire di no ma la sfera finisce sulla testa di Medina che non sbaglia da due passi e a porta vuota. Ma la situazione poi ha del clamoroso per i risvolti successivi.

Da qui scoppia il caos: i tifosi del Marocco fanno invasione per andare a caccia dei giocatori argentini dopo l'esultanza rabbiosa sotto al loro settore e lanciano in campo oggetti (bicchieri, bottigliette ecc). La gara viene interrotta e le squadre mandate negli spogliatoi. Quando la situazione torna alla normalità con l'uscita dallo stadio di tutti i tifosi, ovvero due ore dopo, i giocatori rientrano in campo per effettuare 10' di riscaldamento, aspettare l'ok dal Var (con l'italiano Valeri a seguire la situazione) per la rete del 2-2 e l'annullamento per fuorigioco del gol di Medina, poi per giocare gli ultimi tre minuti della gara a porte chiuse. Il match termina con la clamorosa sconfitta della Seleccion per 2-1.

