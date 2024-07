"Un circo mai visto": caos Olimpiadi, Mascherano sbotta dopo Argentina-Marocco

"È il circo più grande a cui abbia mai assistito in vita mia", così ha sentenziato il ct Javier Mascherano dopo il caos di Argentina-Marocco, che è costato la sconfitta ai sudamericani. Poi l'ex Barcellona ha proseguito: "È successo ai Giochi Olimpici e noi non abbiamo voluto dire nulla. Non vogliamo che ci avvantaggino in alcun modo, ma non ci facciamo prendere in giro come hanno fatto oggi. Durante l'allenamento ci hanno derubato di varie cose, a Thiago Almada manca un orologio e anche degli anelli". Poi ha concluso: "Ci chiedono di mostrare la carta d'identità per qualsiasi cosa, poi però sospendono la partita per problemi di ordine pubblico". E a seguire è arrivato anche il commento di Messi.