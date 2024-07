Tutte le partite della serie A di Dazn saranno disponibili per la prima volta anche su Tivusat

L’amarezza per il veloce epilogo dell’avventura europea degli “azzurri” di Spalletti ; la curiosità di seguire i primi passi della propria squadra del cuore in ritiro precampionato; la voglia di assistere passo dopo passo a tutti i colpi del calciomercato; le prime amichevoli in vista del Campionato; e finalmente, dal 17 agosto, l’inizio ufficiale della stagione. Per gli appassionati di calcio, l’estate si è aperta nel segno delle grandi emozioni, condite da un’importante novità nell’offerta televisiva. Proprio mentre Sky Sport progressivamente abbandona il satellite a favore dello streaming (che è il core business del suo azionista Comcast Corporation), Dazn consolida la partnership con tivùsat e gioca tutte le partite della Serie A Enilive sui “campi” di questa piattaforma satellitare.

I tifosi che decideranno di seguire il Campionato tramite il satellite, potranno farlo da ogni parte d’Italia, garantendosi facilità nell’attivazione del servizio, con meno costi nell’abbonamento della pay tv (tivùsat è una piattaforma satellitare gratuita) e grande qualità nelle immagini che passa dall’alta definizione fino al 4K. Aumenta dunque la scelta (da sette a dieci partite a settimana) e diminuiscono costi e disagi per i tifosi della Serie A Enilive che Dazn, grazie a questa partnership di distribuzione, vuole raggiungere in maniera sempre più capillare. Anche quelli che vivono in zone (come le comunità montane o le isole) dove Internet e digitale terrestre costituiscono una barriera. L'accordo siglato da Dazn con tivùsat permetterà in particolare a tutti gli utenti di questa piattaforma satellitare che sono, o che diventeranno, clienti Dazn di poter seguire gli eventi trasmessi dal leader dello streaming sportivo sui due canali satellitare dedicati: 214 e 215.

“Sfruttando potenzialità e sinergie di entrambe le tecnologie, il live streaming e il satellite, renderemo l’esperienza del tifoso più completa possibile. Tivùsat rimane un partner distributivo per noi strategico e il rafforzamento della nostra partnership grazie alla trasmissione di tutte e dieci le partite di Serie A Enilive permetterà di ampliare ancora di più il bacino degli appassionati di grande sport grazie alla presenza capillare del satellite sul territorio italiano”, commenta Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia. Secondo Stefano Luppi, consigliere delegato di Tivù, “Il rinnovo dell’accordo con Dazn, con una prospettiva di maggior forza rispetto al passato, consente a tivùsat di rafforzare il proprio posizionamento nel mercato televisivo italiano, valorizzando in pieno le sinergie che il satellite può apportare (soprattutto sotto il profilo della capillarità nella diffusione) rispetto ad un operatore – qual è Dazn – con una strategia distributiva incentrata sulla piattaforma ip”.

Per attivare i canali satellitari di Dazn su tivùsat basta avere un dispositivo tivùsat certificato e abilitato a Dazn, un abbonamento Dazn già attivo (piani Standard o Plus) oppure sottoscriverne uno dalla pagina www.dazn.com/tivusat , e aggiungere al proprio abbonamento, con un supplemento mensile, anche i canali Dazn su tivùsat. I già clienti Dazn potranno invece acquistare i canali direttamente dal proprio profilo personale Dazn, nella sezione “Il mio Account”. Oltre a tutte le partite di Serie A Enilive, tutti gli appassionati del grande sport internazionale e italiano, potranno guardare su Dazn, tramite tivùsat, anche una selezione di partite della Liga EA Sports, della Serie A di pallacanestro e del grande volley.