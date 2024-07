Paredes e Dybala ancora insieme, ma non alla Roma: "Porto Paulo con me"

"Sto facendo impazzire Paulo, voglio tornare al Boca Juniors e portarlo con me", Leandro Paredes non utilizza mezzi termini quando racconta di un suo possibile ritorno in Argentina , e chi vorrebbe portare con sé. Ovviamente parla di Paulo Dybala , suo compagno alla Roma . L'ex Psg non ha mai fatto segreto di voler chiudere la carriera in maglia Xeneizes, e probabilmente sarà solo questione di qualche anno prima di vedere un suo romantico ritorno. Le sue parole fanno sognare i tifosi argentini, ma convincere l'ex Juve è un'impresa tutt'altro che facile.

Dybala al Boca? Paredes: "Ho fatto una promessa a mio figlio..."

Non si fa troppe illusioni Paredes, ma racconta di un retroscena che vede coinvolti suo figlio e Dybala: "Sarà difficile convincere Paulo. Lui è cresciuto nell'Instituto e poi non so se voglia giocare ancora in Argentina. Abbiamo visto insieme la finale della Libertadores a casa. Mio figlio ha iniziato a piangere e gli ho detto di stare calmo che papà sarebbe tornato insieme allo zio Paulo".

Quella di Lenadro e il Boca è una storia d'amore che nasce da lontano: "Quando me ne sono andato a 18 anni ho detto che volevo ritirarmi qui un giorno. Il mio sogno è questo. Non stabilisco scadenze o date, vivo la mia carriera giorno per giorno. Riquelme mi ha detto che non mi chiamerà, che posso tornare quando voglio".