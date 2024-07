Zico, notte terribile a Parigi: la truffa del taxi gli costa 500mila euro!

Brutta disavventura per Zico: la leggenda del calcio è stata derubata a Parigi. L'ex Udinese è in città per le Olimpiadi (oggi la cerimonia d'apertura), invitato dalla delegazione brasiliana, ma la sua esperienza non è iniziata bene. Come riporta Le Parisien, stava per prendere un taxi, dove ha appoggiato nel bagagliaio posteriore una valigetta con dentro un orologio Rolex, gioielli con diamanti, 2mila dollari e 2mila euro in contanti. Un bottino di circa mezzo milione.