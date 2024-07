Oro alle Olimpiadi, prima sfidava Bellanova in nazionale: il Re della velocità

Ha appena vinto l'oro olimpico nella cronometro maschile di ciclismo davanti a Ganna , ma fino a qualche anno fa giocava a calcio. Di chi stiamo parlando? Di Remco Evenepoel . Talmente tanto talento nel sangue, che ha avuto per diverso tempo anche il dubbio su quale strada intraprendere. Poi ha deciso per l'alta velocità, come il padre Patrick . E adesso è il Re della categoria. Ma a fargli cambiare idea, oltre alla forte passione, è stato anche un infortunio.

Evenepoel, dal calcio alla corona della velocità

Dai 5 ai 16 anni Evenepoel ha utilizzato la bici solo come hobby, il suo sport era il calcio. E a puntare su di lui ci ha pensato il settore giovanile dell'Anderlecht, la squadra del cuore di papà Patrick, che non voleva che anche il figlio diventasse un corridore. A 11 anni si è trasferito al Psv in Olanda, una Nazione che è una grande macchina di talenti. Il posto perfetto. Il suo ruolo? Terzino sinistro e a volte anche a centrocampo. Si è messo talmente tanto in mostra da attirare anche l'attenzione della Nazionale Under del Belgio. Ha preso parte una partita contro l'Italia a Catanzaro, dove ha affrontato sulla fascia Bellanova. Un duello ad alta velocità anche quello. Ha poi indossato anche la fascia da capitano dell'U16 dei diavoli rossi. Dopo un infortunio poi il belga ha deciso di appendere gli scarpini da calcio al chiodo per indossarne altri: "L'ho lasciato perché non mi divertivo più. Il ciclismo era già il mio sport preferito".

Evenepoel e l'oro Olimpico a Parigi 2024

La sua scelta è stata giusta, vedendo poi i gradi successi che ha messo subito a segno. Ha dominato prima tra la categoria juiniores, vincendo tutto e completando un 2018 da cannibale. Poi tra i grandi la musica non è cambiata. E dopo aver coronato il sogno di campione del Mondo, adesso ha conquistato anche le Olimpiadi sui 32,4 km di Parigi, al termine di una cronometro con una velocità media di 53,7 km/h, nonostante la strada bagnata. Quindici secondi di distacco a Ganna e oro appeso al collo. Il Re della velocità ha fatto il suo gol più bello.