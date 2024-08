Marocco e Spagna show alle Olimpiadi: si sfideranno in semifinale

Alle Olimpiadi di Parigi è decisa la prima semifinale del torneo di calcio maschile: Marocco contro Spagna. Entrambe le formazioni riescono a vincere agevolmente i rispettivi match e continuano la corsa alla ricerca di una medaglia finale . Per la selezione africana tutto facile contro gli Stati Uniti in cui erano presenti anche Tessmann e Busio (entrambi del Venezia), mentre gli iberici superano l'ostico Giappone.

Poker Marocco e tris Spagna

Due vittorie importanti, larghe per dimostrare la propria forza e dare un segnale alla prossima avversaria. Marocco e Spagna non si sono certo risparmiate nei rispettivi quarti di finale perché la voglia di arrivare fino in fondo è tanta. Gli africani riescono ad avere la meglio degli USA dominando dall'inizio alla fine il match, nonostante il primo tempo sia finito 1-0 con la rete di Rahimi su calcio di rigore. Nella ripresa, però, la squadra guidata da capitan Hakimi riesce a trovare il raddoppio con Akhomach, poi il tris proprio con l'ex Inter e nel finale il poker con Maouhoub.