"De Ligt rischia tre anni di carcere": l'ex Juve in fuga, cosa è successo

De Ligt, i numeri nella scorsa stagione

Nella scorsa stagione con il Bayern Monaco, De Ligt ha totalizzato 30 presenze e realizzato due gol tra Bundesliga, Champions League, Coppa e Supercoppa di Germania. Numeri che sarebbero potuti essere aggiornati con la terza rete stagionale se Marciniak non avesse annullato la rete in pieno recupero nella semifinale di ritorno di Champions contro il Real Madrid per una dubbia posizione di fuorigioco.