Sancho sbaglia il rigore: Guardiola trionfa in Community Shield, United ko

LONDRA (Inghilterra) - La stagione del calcio inglese si apre con il Community Shield che ha visto trionfare per la 7ª volta nella sua storia il Manchester City! A Wembley va in scena il derby tra City e Red Devils con i ragazzi di Guardiola che si sono imposti ai calci di rigore per 7-6 dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Primo tempo con poche emozioni e tiri in porta dove il City ha l'occasione di sbloccare il match al 24' ma McAtee con il sinistro a giro, dentro l'area, colpisce il palo alla destra di Onana. Tra il 75' e l'82' lo United si fa vivo nell'area del City: Rashford colpisce il palo al 75' e all'82' Garnacho sblocca la partita! Il giocatore spagnolo riceve la sfera sulla destra, entra in area, arriva all'altezza del dischetto e con il mancino batte Ederson. Il City però non molla e all'89' arriva il pareggio dalla testa di Bernardo Silva (entrato all'80') che non può sbagliare sotto porta su assist perfetto di Bobb. Pari nei regolamentari e allora la sfida si decide subito dagli 11 metri: Bernardo Silva sbaglia il primo rigore dei suoi (parato da Onana) ma Ederson para a Sancho al 4° e si va ad oltranza. Decisivo l'errore di Evans all'8° rigore per i Red Devils punito con la trasformazione di Akanji!