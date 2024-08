Kane e quel gesto per il Tottenham: la reazione dopo il trofeo vinto col Bayern

Un ritorno al passato, ma come avversario. Harry Kane ha giocato contro il Tottenham proprio al White Hart Line a Londra, stadio dove lui ha regalato mille emozioni ai tifosi degli Spurs. Al minuto 80 è entrato sul terreno di gioco per gli scampoli finali del match e al fischio finale è stato applaudito da tutto i suoi ex sostenitori. Un gesto di riconoscenza per l'uomo e per il campione, nonostante l'addio nell'estate scorsa per andare al Bayern Monaco. E lo stesso attaccante ha fatto un gesto importante al termine dell'incontro.