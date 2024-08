Ancelotti: “Non serve Einstein per inserire Mbappé”. E su Gasperini…

VARSAVIA - Real Madrid e Atalanta sono attese mercoledì 14 agosto alle ore 21 sul campo dello stadio Nazionale di Varsavia per contendersi la Supercoppa Uefa . La Dea scenderà sul terreno di gioco da campione in carica in Europa League, conquistata nella finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen. Un trionfo storico che è valso un posto in finale contro i Blancos, che il 1 giugno a Londra hanno sollevato la 15ª Champions della propria storia, nonché la 5ª di Carlo Ancelotti . Un record costruito dal tecnico di Reggiolo alla guida del Milan nel 2002/2003, 2006/2007 e del Real Madrid nel 2013/2014, 2021/2022 e 2023/2024. Contro la formazione di Gasperini , l'allenatore del Real punterà inoltre ad arricchire il proprio palmares con la 4ª Supercoppa dopo quelle vinte con i rossoneri nel 2003 nel 2007 e con i Blancos nel 2014 e nel 2022. Altro record per Ancelotti, condiviso però con Pep Guardiola . Un eventuale vittoria in Polonia varrebbe infatti il sorpasso ai danni del tecnico spagnolo. In conferenza stampa, il tecnico del Real ha fatto il punto sul match contro l'Atalanta.

Ancelotti: "Nessun problema per Mbappé"

"Stiamo bene, anche se non ci siamo allenati molto - ha dichiarato Ancelotti - . I giocatori dalle vacanze sono arrivati tutti bene, possiamo fare una partita intensa contro una squadra forte perché se è qua significa che ha fatto molto bene l'anno scorso e cercherà di ripetersi domani. Sempre difficile fare le formazioni perché va lasciato fuori qualcuno che merita di giocare. L'Atalanta ha qualche dubbio in meno, ma è sempre complicato. È una squadra che merita di stare qui. Questo grazie a un allenatore con molta esperienza e a un grande lavoro. Gasperini è un allenatore molto bravo tatticamente e un amico, per noi sarà una partita difficile".

"Per inserire giocatori bravi non ci vuole Einstein, il problema è se non ci sono quelli bravi, questi si inseriscono, si adattano sempre. Mbappé? È un grande giocatore, un grande talento, motivato, sicuramente è molto contento di essere qua ed è pronto a dare il suo contributo. Vinicius? È solo una speculazione e niente più. È felice di essere qui e vuole aiutare Il Real Madrid. La chiave di questa stagione sarà sicuramente l'equilibrio difensivo. Qualità davanti si deve sacrificare per il recupero della palla, è quello che faremo, che dobbiamo fare e sono certo riusciremo a fare. È difficile dire come giocheremo in attacco, dipende molto dalla qualità dei giocatori davanti", ha concluso il tecnico.