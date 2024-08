Tragedia sfiorata in Paraguay, calciatori rischiano di morire: cos'è successo

La squadra di calcio del Libertad de Pirayu è stata protagonista di una disavventura che ha sfiorato la tragedia, avvenuta durante la loro parata celebrativa dopo aver vinto il primo titolo Pirayutense dopo ben 94 anni di attesa. Il club stava festeggiando con una parata su un autobus scoperto per le vie del piccolo comune paraguaiano di Pirayu. Tuttavia, l'entusiasmo della festa ha rischiato di sfociare in tragedia quando la Coppa , sollevata con orgoglio, ha toccato i fili dell'alta tensione sopra il bus. Il contatto con i cavi elettrici ha provocato un'impressionante serie di scintille, mentra il trofeo è rimasto attaccato ai fili, scivolando pericolosamente lungo il tragitto del pullman.

Libertad de Pirayu, le parole di Juan Carlos Romero

Nonostante la gravità della situazione, nessuno dei presenti ha riportato ferite o folgorazioni. Le immagini dell'incidente, che mostrano il trofeo pendente dai cavi e scintillante, sono diventate subito virali, attestando così l'incredibile pericolo sfiorato. Le persone del luogo hanno cercato di rimuovere la Coppa dai cavi con un lungo bastone, evidenziando così la consapevolezza del rischio elettrico. Il presidente del club, Juan Carlos Romero, ha descritto l'accaduto dicendo: "Ci siamo spaventati. Era tutto una festa, ma all'improvviso, in un batter d'occhio, abbiamo sentito il rumore delle scintille e poi abbiamo visto che la Coppa era appesa al cavo. Siamo rimasti tutti in silenzio, ci siamo spaventati parecchio. È stata una fortunata coincidenza, ero lì e ho dovuto abbassarmi, altrimenti la Coppa mi sarebbe caduta sulla testa. Penso che la Vergine di Caacupé ci abbia dato una mano, perché ieri siamo andati alla basilica e al ritorno abbiamo fatto la parata, la Vergine ci ha illuminato in quel momento".