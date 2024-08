Dramma Yamal, il padre accoltellato: l'uomo ricoverato, è grave

Dramma per il giovane talento del Barcellona e del calcio mondiale, Lamine Yamal che in serata ha ricevuto una notizia tremenda: il padre, Mounir Nasraoui, è stato accoltellato in un parcheggio della città di Mataró dopo una rissa. Queste le prime informazioni riportate da La Vanguardia e confermate anche da Marca. Il papà di Yamal è stato trasferito all'ospedale Can Ruti di Badalona proprio mentre l'unità investigativa di Mossos ha cominciato ad interrogare testimoni presenti nella zona dove è avvenuto il tragico episodio.

Accoltellato il padre di Yamal

Sulle condizioni di salute di Mounir Nasraoui si rincorrono le voci, al momento i media spagnoli confermano che è stato portato in ospedale ma sono due le versioni: per alcuni la prognosi è grave pur essendo fuori pericolo di vita, per altri si troverebbe già a casa e in buona salute. Comunque un leggero sospiro di sollievo per il 16enne fenomeno, fresco campione d'Europa con la nazionale spagnola, in queste ore di ansia e paura. Con l'aiuto della polizia municipale di Mataró, i Mossos d'Esquadra locali hanno contattato diversi testimoni che hanno assistito ai fatti per aprire le indagini. Secondo quanto emerso fino ad ora, l'episodio potrebbe essere correlato ad un “regolamento di conti” dopo un altro incidente accaduto in precedenza. Resta ancora tutta da chiarire la dinamica.