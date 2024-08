Dramma Yamal, il padre accoltellato: tre persone arrestate

Il padre di Yamal accoltellato: la ricostruzione dei fatti

Successivamente tre persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento vicino a Barcellona del padre Yamal, 17enne talento blaugrana. Mounir Nasraoui è stato accoltellato tre volte, due all'addome, ed è ricoverato presso l'ospedale Can Ruti di Badalona in condizioni gravi ma stabili. Secondo i media spagnoli non sarebbe in pericolo di vita. Il papà di Yamal, sempre secondo quanto riferito da La Vanguardia, è stato accoltellato nella tarda serata di ieri in un parcheggio nel quartiere Rocafonda de Matarò, dove risiede. L'aggressione con un coltello è stata preceduta da una rissa avvenuta nel pomeriggio, dopo che il padre di Lamine stava portando a spasso il cane e gli è stata lanciata addosso dell'acqua da un balcone. La notizia dell'accoltellamento di suo padre ha ovviamente sconvolto Yamal, che in questi giorni è al lavoro con il Barcellona in vista del debutto in Liga in programma questo sabato sul campo del Valencia. Oggi è in programma un nuovo allenamento, ma la sua presenza è in dubbio.