FANTACUP, i giocatori in cerca di rivincita: ecco su chi puntare

Più ombre che luci nell'ultimo campionato con la Roma, complice anche qualche infortunio. Un gol e due assist in 23 presenze, di cui soltanto 15 da titolare e a voto. Insomma, può e vuole fare di più. Per questo ha accettato le avances del Napoli e con Conte può provare a tornare ai livelli dell'Europeo 2021. L'unica incognita è rappresentata dalla tenuta fisica, unico neo di un giocatore che può portare diversi bonus a casa.

Dopo un'annata impressionante con la maglia del Lecce, nella scorsa stagione non è entrato nei meccanisimi di D'Aversa e a gennaio è sceso in B al Como. Un giocatore in grado di poter dare vivacità e bonus al reparto offensivo. Nonostante con Fabregas giochi in un ruolo più da esterno di centrocampo, ma all'occorrenza può giocare come seconda punta. In Puglia è stato anche rigorista, ma qui avrà sicuramente più bagarre.

Castellanos



Appena 4 gol e 3 assist nella scorsa stagione. L'alternativa a Immobile non ha entusiasmato pur facendo vedere ottimi spunti e doti tecniche interessanti. Un anno di ambientamento e ora l'addio dell'ex capitano biancoceleste potrebbero metterlo nelle condizioni favorevoli per poter fare meglio e, soprattutto, giocare più gare da titolare. La voglia di riscatto c'è, così come quella di far gioire i tanti fantallenatori che vogliono scommettere su di lui.

Belotti

Nella passata stagione si è diviso tra Roma e Fiorentina dove ha portato a casa 6 gol e 4 assist. Quest'anno è andato al Como dove sarà senza dubbio il baluardo offensivo della squadra di Fabregas. Rispetto all'alternanza vissuta negli ultimi anni può davvero ritrovare quella verve dei tempi di Torino e quindi provare a tornare in doppia cifra.

Kean



Zero gol e nessun assist nell'ultima stagione, soltanto 14 partite a voto e con un media del 6 (con qualche ammonizione). In estate è passato dalla Juventus alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Da punta centrale ha pochi giocatori pronti a insediarlo e anzi ha giocatori di qualità alle spalle come Colpani e Gudmundsson (neo acquisto Viola) per porterlo mandare in porta. Ha tantissima voglia di riscatto e può sicuramente dire la sua perché nel suo bagaglio tecnico ci sono almeno 10 gol nelle gambe.