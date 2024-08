Mondiali 2026, Bank of America sponsor. La soddisfazione di Infantino

Bank of America sarà lo sponsor ufficiale dei Mondiali di calcio 2026. Sull'accordo è intervenuto il presidente della Fifa, Gianni Infantino: «Sono molto felice di annunciare che Bank of America è sponsor globale della Coppa del Mondo Fifa 2026 che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico. Voglio ringraziare il Presidente e Ceo, Brian Moynihan, per aver accettato di lavorare con la Fifa. Non vedo l’ora di collaborare con lui e il suo staff di Bank of America nei prossimi anni. Il loro impegno per la comunità si allinea perfettamente con i nostri obiettivi nel torneo e non solo, in particolare ora che la Fifa investirà 2 miliardi di dollari per sostenere e sviluppare ulteriormente il calcio a livello mondiale nei prossimi due anni». E ancora: «Questo è molto di più di un accordo commerciale. Dimostra il dinamismo, la credibilità e la fiducia di cui gode la Fifa, capace di attrarre sempre più partner da tutto il mondo, compreso un mercato così strategicamente importante come quello degli Stati Uniti».