Ronaldo sbarca su YouTube. Tutto sul progetto UR: "SIUUUbscribe"

"L'attesa è finita! Il mio canale YouTube è finalmente arrivato! SIUUUbscribe e unisciti a me in questo nuovo viaggio". Così Cristiano Ronaldo presenta il suo nuovo canale YouTube. Il cinque volte Pallone d'oro ha annunciato ai propri fan il nuovo spazio digitale dedicato alla "famiglia CR7". Al 21 agosto, il canale conta oltre 3 milioni di iscritti - oltre 600 mln invece il seguito su Instagram - invitati a unirsi alla community secondo il celebre motto dell'attaccante portoghese. Il canale è parte del progetto "UR", lanciato in coppia con la compagna Georgina Rodriguez per ampliare il raggio d'azione del brand CR7 attraverso contenuti inerenti la propria sfera calcistica e personale condivisi sulla celebre piattaforma. Uno dei primi video caricati sul canali è stato rilasciato con il titolo "Scopri TUTTO sulla coppia più famosa del pianeta", in cui i due presentano lo scopo del progetto "UR Ronaldo".