Buffon, premio Uefa insieme a Cristiano Ronaldo: "Ispira tutto il mondo"

Giovedì prossimo a Montecarlo durante il sorteggio di Champions League non sarà solo l'occasione per scoprire quali saranno gli accoppiamenti del nuovo girone unico della massima competizione continentale, ma la Uefa omaggerà con due riconoscimenti speciali due leggende del calcio: Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon. Il portoghese verrà premiato per il record di gol in Champions: con 140 reti segnate in 183 partite nel principale torneo europeo, il 39enne ha segnato undici gol in più di Lionel Messi, e 46 del polacco Robert Lewandowski. Il cinque volte vincitore del trofeo - una con il Manchester United e quattro con il Real Madrid - detiene anche il record della serie di gol più lunga in Champions, undici partite consecutive, da giugno 2017 ad aprile 2018. Ceferin ha omaggiato con queste parole Cristiano Ronaldo: "La sua costante eccellenza ai massimi livelli testimonia la sua instancabile ricerca di titoli collettivi e individuali. Per più di due decenni, ha continuato ad evolvere e migliorare il suo gioco".