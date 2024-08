Galup che Goal! La partita della solidarietà

TORINO - Si preannuncia davvero un incontro straordinario, l’evento organizzato da Galup e supportato dall’ FC CALCIO Pinerolo, con il riconoscimento della Città di Pinerolo: una “Partita di Solidarietà” dove scenderanno in campo la squadra NAZIONALE CALCIO TV & SOCIAL vs TEAM GALUP.

L’evento definito “GALUP…CHE GOAL!” - si terrà sabato 7 settembre 2024, presso lo stadio Comunale con inizio pre-partita dalle 19.45. L’apertura della serata è affidata al team Cheerleader Dragonfly del Centro Danza Pinerolo - vincitrici dei campionati europei di cheerleading- a seguire dalle ore 20,30 l’attesa partita.

Una serata imperdibile di vero spettacolo, dove il calcio la farà da padrone, ma, come in tutte le Partite di Solidarietà, sarà un’occasione unica per tifare tutti insieme per un obiettivo comune, quello della solidarietà: l’intero incasso sarà infatti devoluto alle associazioni del territorio PINEROLO CI SONO ANCH’IO ets-odv, AMA.le IQSEC2, LIBERTA’ E CORAGGIO e MANUELE FORZA DELL’AMORE di None, impegnate quotidianamente ad offrire un aiuto concreto a bambini e famiglie in difficoltà.

Nella squadra della NAZIONALE CALCIO TV & SOCIAL militano tantissimi e famosissimi personaggi, tra i quali Baz, Andrea “Panpers”, Pisani, Gianluca Chicco D’Oliva Impastato, Paolo Bonolis, Giampiero “Principe Cacca” Perone e tanti tiktoker e youtuber famosi. Mentre, per la squadra GALUP, scenderanno in campo i dipendenti dell’azienda assieme agli abitanti di Pinerolo, a dimostrazione del forte legame reciproco tra l’azienda e i cittadini.

I biglietti per la serata sono acquistabili, con una donazione minima di 5 euro ( 2 euro per i bambini fino ai 14 anni) presso:

BAR TERZO TEMPO c/o Stadio - Viale Piazza d'Armi 6, PINEROLO

NEGOZIO GALUP – Stradale Fenestrelle 32, PINEROLO

IO C’ENTRO – Via Clemente Lequio 62, PINEROLO

BAR CAVOUR – Piazza Cavour 10, NONE

BARDOUR – Via Richard Edwin 14, PRALI

BAR CHEZ NOUS – Via Carlo Alberto 44, POMARETTO

Per informazioni: 349 0839069 – serena@galup.it