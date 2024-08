Mancini chiama, Di Biagio risponde: è il nuovo ct dell'Arabia Saudita U21

Dopo Roberto Mancini, non si ferma il progetto dell'Arabia Saudita per migliorare il più possibile la propria nazionale. La federazione ha infatti nominato Luigi Di Biagio come nuovo ct. Una scelta in grande continuità con la carriera dell'ex calciatore, che ha già guidato l'Italia Under 20 e 21 e che ora si cimenterà in una nuova avventura a stretto contatto con l'ex ct della Nazionale.