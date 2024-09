Mercato, comandano i calciatori: correggere la Bosman per la sostenibilità

Come è cambiato il calcio

Si è passati da un calcio in cui il vincolo e l’impossibilità di scegliere la propria destinazione comprimevano in modo iniquo i diritti dei calciatori a un sistema in cui la forza del giocatore è schiacciante e avvita i costi del club in una spirale spesso pericolosa. Anche perché il calcio è un business in cui il fattore emotivo e le motivazioni di chi investe possono, e spesso lo sono, ritrovarsi fuori da ogni logica economica e manageriale. Se un presidente ha necessità o la volontà di rilanciare il suo club, per strappare un campione a un avversario può offrire uno stipendio doppio o triplo. L’altro club, a quel punto, è preso nella morsa che tifosi e dirigenti conoscono bene. Non accontentare il giocatore significa: perderlo a parametro zero nel giro di una o due stagioni oppure tenerlo demotivato e poco coinvolto. Così, nel 90% dei casi, si cede. I contratti che vengono firmati con grande cerimoniosità non hanno, di fatto, più alcun valore, perché sono oggetto di ricatti che li riducono a pezzi di carta. Così un giocatore che azzecca una stagione chiede immediatamente un aumento dell’ingaggio, pattuito anche solo 10 mesi prima. Viceversa se il giocatore non rende, il contratto diventa un baluardo inespugnabile per il club che vuole cederlo a un altro club.