Douglas Costa, in che senso? "Sbarco su Onlyfans, farò divertire i tifosi"

Il profilo dell'ex Juventus su OnlyFans è attivo dallo scorso 8 agosto, il cui accesso è al momento gratuito per i suoi fan. Al suo interno sono consultabili diversi contenuti, tra cui foto che lo ritraggono nelle esperienze con i suoi vecchi club ed un video in cui pratica boxe. Douglas Costa ha annunciato così il suoi ingresso sulla piattaforma: "Insieme, questa partnership ha tutto per essere molto interessante e di successo. Il segmento in cui OnlyFans cerca di avere atleti come ambasciatori del marchio ha un impatto notevole sul mercato e sono più che felice di farne parte, soprattutto come uno dei pionieri nel segmento del calcio. Come creatore di OnlyFans, creerò contenuti esclusivi per i miei fan che non potranno vedere su nessun altro social media e ciò farà una grande differenza". Il brasiliano ha poi concluso così: "Spero che questa collaborazione duri nel tempo e che potrò rendere felici i miei fan con i miei contenuti. Ciao ragazzi... Qui pubblicherò alcune delle mie cose e anche parte della mia vita quotidiana!! Un abbraccio".