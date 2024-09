Scaloni e la convocazione di Dybala: "Non è relazionata alla sua scelta di restare in Italia"

In questo mercato estivo si è parlato tanto del futuro di Paulo Dybala. Per un momento è sembrato essere vicinissimo all'addio per andare in Arabia Saudita, ma alla fine ha fatto una scelta di cuore e di vita, più che di soldi. L'argentino ha deciso di restare a Roma, facendo nuovamente sognare i tifosi giallorossi. Dopo qualche giorno dalla sua scelta è arrivata anche la chiamata da parte di Scaloni per l'Argentina. Lo stesso Ct della Seleccion ha parlato della chiamata dell'ex Juve in nazionale.

Dybala, Scaloni e la chiamata in nazionale Il commissario tecnico dell'Argentino ha risposto alle domande dei giornalisti, soprattutto a quelle su Paulo Dybala. "La scelta di portare Paulo è relazionata a come vogliamo giocare e sistemare i giocatori in campo. Mi sembra una convocazione di natura calcistica e non conta nulla il fatto che sia rimasto in Italia a giocare. Questa è una decisione che ha preso lui".

Poi le parole sulla Saudi Pro League: "Apprezziamo il valore del giocatore e ciò che fa in campo, indipendentemente dal campionato in cui gioca. Ha lasciato da parte alcune cose per restare in un club che ama. Lo abbiamo chiamato perché pensiamo che può darci una mano in ogni momento". L'Argentina è attesa dalle gare contro Cile e Colombia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 e la Joya è pronta a dare una mano alla Seleccion.

