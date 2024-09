Rodrygo polemico, il post dopo l'esclusione dalla lista per il Pallone d'Oro

"Minimo fra i migliori cinque del mondo, fuoriclasse assoluto". Sicuramente l'esclusione di Rodrygo dai trenta candidati per il Pallone d'Oro ha destato un po' di perplessità. La scelta di France Football di non inserirlo nella lista trai i migliori calciatori in lizza per l'ambito premio ha trovato contrari anche alcuni suoi connazionali, come Neymar. Proprio il brasiliano, infatti, ha scritto il messaggio a favore dell'esterno del Real Madrid . A suo favore si sono messi anche i compagni di squadra, i quali hanno messo 'like' al post dell'attaccante. Tra questi Bellingham che ha condiviso anche il post tra le sue storie.

Rodrygo, il messaggio polemico

All'ufficialità della lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro si è notata l'assenza di Rodrygo. Una cosa davvero particolare, oltre alla mancanza di Ronaldo e Messi per la prima volta dal 2003. Ma se per i due campioni i prospettava questa possibilità, per il brasiliano è stata un'assoluta novità, in negativo per lui e per tanti addetti ai lavori. Lo stesso calciatore ha pubblicato un post 'polemico'.

L'attaccante ha postato sui social delle foto mentre tiene in mano i trofei vinti con la maglia del Real Madrid: Champions League, Liga e Coppa del Re e il tutto è stato accompagnato con l'emoticon della faccina che ride. Difficile, infatti, pensare non possa essere inserito quanto meno in lista poi per il premio finale il discorso è a parte e si vedrà più avanti. I numeri, oltre ai trofei, parlano e hanno parlato spesso per lui: in stagione con i blancos ha segnato 17 gol e fornito 9 assist in 51 presenze. Questo, però, non è bastato a France Football per inserirlo nella lista.