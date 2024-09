Dani Alves, dal carcere al 'ritorno nel calcio': in campo con la 10 del Boca

C'è vita dopo il carcere. Una dimostrazione concreta arriva direttamente da Dani Alves, condannato a quattro anni e mezzo di reclusione per abuso su una giovane donna all'interno di una discoteca. Nonostante ciò, l'ex esterno di Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain, in libertà vigilata dopo il pagamento di una cauzione da un milione di euro, continua a coltivare la grande passione che lo ha accompagnato per tutta la vita: il calcio.