De Bruyne, veleno su Fifa e Uefa: “Per loro parlano solo i soldi”

"A loro non importa. Sono i soldi che parlano". Monta la polemica tra calciatori e i massimi organi del calcio, Uefa e Fifa , per la quantità di partite da giocare in una singola stagione. Ad alzare la voce, per denunciare questa situazione, è stato Kevin De Bruyne nel corso di una conferenza stampa. Il centrocampista del Manchester City , nella presentazione della gara contro Israele che lo vedrà in campo con il suo Belgio , ha sbottato: "Con il Mondiale per club del prossimo anno, ci saranno tre settimane tra la finale e l’inizio della Premier League. Tre settimane di vacanze e preparazione. Ci avviciniamo alle 80 partite a stagione.

Racconta come si stia provando a cambiare le cose, ma secondo il giocatore ci sono troppi interessi in ballo: "Ci sono sindacati, in Inghilterra e altrove, che hanno provato a cambiare le cose ma non è possibile. La UEFA e la FIFA continuano su questa strada. Perché? A loro non importa. Sono i soldi che parlano".

Troppe partite, polemiche con Uefa e Fifa: le dichiarazioni di Bernando Silva

A fare eco alle dichiarazioni del fantasista belga, arriva il compagno di squadra e di reparto a Manchester Bernando Silva: "Probabilmente giocheremo ogni tre giorni per mesi e questo è assolutamente assurdo. In Champions League, qualora non ti dovessi qualificare per gli ottavi di finale direttamente, devi giocare almeno altre due partite. È vero che ci sono squadre più numerose al giorno d'oggi, ma non è facile e nemmeno lo è stato in passato. Trascorro pochissimo tempo con la mia famiglia e i miei amici, la quantità di partite a cui siamo sottoposti è completamente assurda".