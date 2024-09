Crollo Francia, Deschamps: “L’Italia ha fatto di più, mi dà fastidio perché..."

Inizia male il percorso post Europeo della Francia, che si deve arrendere per 3-1 in rimonta contro l'Italia. Una sconfitta pesante, soprattutto perché arrivata tra le mura amiche del Parco dei Principi e che accende dubbi sulla riconferma in panchina del ct Didier Deschamps. L'ex centrocampista ha commentato la sconfitta e la prestazione dei suoi nel post partita in conferenza stampa e ai microfoni della Rai.