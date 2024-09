"Questo c******e non vede la Libertadores": Vidal, l'ex Juve si scaglia sul ct

BUENOS AIRES (Argentina) - Allo stadio monumentale Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires il Cile del ct Ricardo Gareca (argentino) è stato sonoramente sconfitto dai padroni di casa per 3-0 nel match valido per la qualificazione ai prossimi mondiali. Un pesante ko per La Roja, il 3° nelle ultime quattro partite con la classifica che recita 9° posto (5 punti) a -1 dal 7° posto (valido per i playoff) occupato dal Paraguay. L'ex Juventus Vidal è stato molto critico verso il Ct. In un video sui social l'ex bianconero ha commentato (riferendosi a Gareca): "Sembra che questo c*****e non veda la Libertadores. Sembra che guardi solo le partite di calcio argentine. Deve smetterla di inventare, il calcio è molto semplice. L’unica cosa che manca è che faccia sei cambi".