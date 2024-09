Schillaci ricoverato in ospedale, la Juve e tutto il calcio italiano in ansia

La carriera di Totò Schillaci

Cresciuto calcisticamente sull'asfalto di Cep, in concomitanza con le prime esperienze lavorative come gommista, garzone di pasticceria e venditore ambulante, Schillaci si è avvicinato a questo sport soltanto all'età di 16 anni, giocando nelle giovanili dell'AMAT, squadra di quartiere che rappresentava l'omonima azienda municipalizzata. Sfiorò l'amato Palermo, ma non se ne fece nulla, passando invece al Messina, con cui - partendo dalla C2 - conquistò la promozione in Serie B. Nel 1989 il passaggio alla Juventus, dove rimase per 3 anni, giocando 132 partite, segnando 36 gol, vincendo una Coppa Uefa e partecipando ai Mondiali con l'Italia che gli valsero il secondo posto nella classifica del Pallone d'Oro 1990. Meno fortunata fu la parentesi all'Inter, dall'estate del 1992 all'aprile del 1994, chiusa senza titoli nonostante un buon bottino di reti (12 in 36 apparizioni). Chiuse quindi la carriera in Giappone dove, con il Jubilo Iwata, vinse il primo e unico Scudetto della sua carriera.