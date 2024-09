Ricci si prende l'Italia: "Pirlo il mio idolo". E poi sorride sul dribbling a Mbappé

Dopo il successo a sorpresa contro la Francia, l' Italia si prepara ad affrontare la seconda partita di Nations League contro Israele . Una partita che verrà disputata a porte chiuse a Budapest per la situazione di guerra che sta coinvolgendo il Paese. Samuele Ricci , tra i migliori in campo degli azzurri nella sfida vinta 3-1 contro la nazionale transaplina, ha presentato il nuovo impegno in conferenza stampa insieme al ct Luciano Spalletti .

Italia, Ricci: "Vittoria con la Francia? Si è creato un gruppo"

Il centrocampista di proprietà del Torino si è espresso così sulla splendida vittoria in rimonta degli azzurri contro la Francia: "Non mi aspettavo un exploit così, ma credevo molto anche nel lavoro fatto in settimana a Coverciano. Si è creato un gruppo molto unito e abbiamo riportato tutto nella partita. In Nazionale ci sono tanti giocatori forti. Tonali? E' sempre stato forte, è uno centrocampista tra i più completi nel panorama mondiale. Giocare con lui in mezzo al campo facilita tutti i lavori".