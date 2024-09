Clamoroso in Promozione, l'allenatore entra in campo e ferma il contropiede

Un momento di follia. L'allenatore del Subbiano entra in campo e ferma un contropiede avversario. Difficile da credere, ma anche da vedere perché certi episodi sono davvero rari. Ma è tutto vero e la notizia è arrivata direttamente dalla Promozione Toscana. Il video è diventato virale in pochissime ore sui social e in tantissimi hanno commentato il gesto del tecnico.