Allegri e futuro post Juve, il papà: "È agitato. Speriamo trovi qualcosa"

Nella serata di ieri, lunedì 9 settembre, la Consulting Service Sport Italia di Rossano Dolfi, con il Patrocinio del Comune di Santa Maria a Ponte (PI), ha organizzato l'evento del Premio nazionale "Giornalismo Sport e Cultura" e il Premio Nazionale Romano Fogli "Classe e Lealtà Mondiali". Diversi i premiati del mondo del calcio tra dirigenti, ex calciatori e allenatori. Tra i premiati, infatti, ci sono stati il ministro dello Sport Abodi, al presidente della Lega Pro Marani, il responsabile dell’area tecnica del Bologna Sartori, il diesse del Frosinone Angelozzi, poi ancora Eraldo Pecci ( che nelle ultime ore ha tirato una bordata all'Inter per via dei debiti ), l'ex portiere di Fiorentina e Milan Galli e l’ex tecnico della Juve Allegri . Quest'ultimo, però, non ha potuto presenziare all'evento.

Allegri e il futuro, parla papà Augusto

L'ex allenatore della Juventus non è potuto andare fisicamente a ritirare il premio poiché è stato tra gli invitati di Galliani al suo matrimonio con Helga Costa a Monza. Per questo motivo, infatti, il tecnico ha mandato suo padre per ricevere il riconoscimento. Appena è salito sul palco gli è stato chiesto del futuro del figlio.

Papà Augusto ha risposto con parole concise ma significative e con una risata finale: "Max sta bene, è un po’ agitato. Ritorno in panchina? Questo lavoro gli piace, speriamo che trovi qualcosa…". Da quando è andato via dalla Juventus, Allegri, è ancora alla ricerca di un club e ancora dovrà attendere per risedersi su una panchina.

