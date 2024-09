Nico Gonzalez recupera per la Juve: titolare e super gol... ma vince Cabal

Nell'ottava giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026, l'Argentina cade in casa della Colombia perdendo per 2-1. I campioni in carica restano comunque al comando della classifica con 18 punti, due in più dei Cafeteros. Molti i giocatori che militano in Serie A presenti nella sfida: a partire da Lautaro Martinez in attacco per passare a Paredes e al bianconero Nico Gonzalez, autore dell'unico gol dell'Albiceleste. Tra le fila della Colombia sono scesi in campo Lucumì, difensore del Bologna, e nel finale di gara Juan Cabal, terzino della Juventus. Da segnalare che Nico Gonzalez, a rischio recupero negli ultimi giorni dopo una botta al tallone rimediata contro il Cile la scorsa settimana, ha giocato per intero la gara, tornando disponibile per Thiago Motta per la prossima giornata di campionato che vedrà la Juve scendere in campo al Castellani contro l'Empoli.